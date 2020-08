Armando Izzo aspetta: il sogno si chiama Napoli

Sognare fa rima anche con aspettare. Ed Armando Izzo lo farà. Aspetterà gli ultimi giorni di mercato, perchè per un sogno del genere ne vale la pena. Un sogno che si chiama Napoli, un sogno che si potrebbe avverare nella prossima stagione. Il difensore, in forza attualmente al Torino, vorrebbe giocare le Coppe e magari, perchè no, farlo nella squadra della sua città. Oggi è il quotidiano Tuttosport a parlare del sogno del calciatore originario di Scampia. Nel Toro è in atto una smobilitazione, saranno diverse le operazioni di mercato e le cessioni e lui non sembra essere fuori dal gioco. Il Napoli, dal canto suo, è alla ricerca di un terzino sinistro, per cui…perchè non aspettare gli ultimi giorni di mercato e vedere come si evolvono le cose prima di decidere?