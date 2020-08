Zielinski – Si attende solo la fumata azzurra e l’ufficialità dei 140!

Si attende l’annuncio, quello da 140 caratteri. Un accordo complicato, da valutare bene, da leggere e spiegare, in modo che ci sia la soddisfazione di entrambe le parti. E sembra che ormai sia così, tra Piotr Zielinski ed il Napoli. D’altra parte il centrocampista lo aveva ribadito anche in passato: “Io, qui, sono felice”. Quattro più quattro, sembra. E’ da quattro anni Zielinski a Napoli e sembra, a scanso di sorprese, che almeno altri quattro ci debba restare, con ingaggio, ovviamente, ritoccato (tre milioni a salire). E’ talento pure, quello di Piotr e Gattuso lo ha messo al centro del suo Napoli, l’anello di congiunzione delle due fasi, in modo da brillare in maniera imprescindibile. La clausola esiste e sa di blindatura, semmai qualcuno dovesse farci un pensierino…

Fonte: CdS