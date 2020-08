Il rinnovo di Zielinski: Ecco le cifre dell’accordo

Come fulcro del progetto Gattuso, Zielinski ha strappato un contratto da top per quelle che sono le cifre di casa-Napoli. Un contratto da circa 4 milioni più bonus, che va a raddoppiare l’attuale ingaggio percepito dall’interno prelevato dall’Udinese nel 2016. Tutti i dettagli del rinnovo sono stati spiegati in una cena in zona Pozzuoli tra il centrocampista polacco, il suo agente ed il consulente legale. Una chiacchierata propedeutica al rinnovo che sancirà il legame con il Napoli fino al 2025. Un contratto lungo con un ingaggio alto che rappresentano la volontà del Napoli di blindare, almeno sul medio-termine, Zielinski, in un futuro che inizia ad avere i tratti slovacchi di Hamsik: il polacco sta per iniziare la quinta stagione ed ha il contratto per arrivare sino alla decima. Fonte: Il Mattino