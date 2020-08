Younes lascerà Napoli: Ecco la possibile destinazione

Amin Younes non continuerà a Napoli il prossimo anno. L’esterno tedesco, arrivato dall’Ajax due anni fa, cambierà sicuramente aria questa estate e per lui le piste sono più di una: potrebbe restare in Italia, dove Genoa e Cagliari vorrebbero trattenerlo, ma ancor più probabile per lui sembra il ritorno in patria.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, su Younes si sarebbe mosso il Fortuna Dusseldorf per riportarlo in Bundesliga. Il calciatore, nato proprio a Dusseldorf, accetterebbe anche di scendere in seconda divisione tedesca per poter ritrovare il minutaggio necessario al rilancio. Fonte: Il Mattino