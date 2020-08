Venerato: “Dopo aver perso Gabriel adesso Maksimovic può restare. Su Lyanco…”

L’esperto di mercato Rai Ciro Venerato, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parla del mercato azzurro sul difensore centrale che cerca la società per rafforzare il reparto: “Il Napoli ha mollato la pista Gabriel perché l’Arsenal offre un ingaggio molto più alto. Sulla lista dei desideri del Napoli ci sono 7-8 nomi per rimpiazzare poi Koulibaly. Lyanco piace al Napoli, ma il Torino non vuole cederlo e ha già detto di ‘no’ a De Laurentiis. Il Napoli sta lavorando perlopiù su altri nomi. Maksimovic, dopo aver perso Gabriel, è più vicino al Napoli. Perso Gabriel, il Napoli acquisterà un altro centrale, ma non un 5 stelle. Izzo? Per me non arriva”.