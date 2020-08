Il Napoli ha iniziato oggi pomeriggio gli allenamenti nel ritiro di Castel di Sangro, in vista della prossima stagione agonistica. Si è iniziato con riscaldamento e allunghi, a seguire il gruppo ha svolto gli allenamenti con l’utilizzo degli ostacoli. Di seguito partitella a campo ridotto con i gol di Insigne e del neo arrivato Osimhen. Per la punta del Lille, debutto per l’ex punta del Lille, chiusura con lavoro aerobico. Per Mario Ruix leggero trauma al ginocchio.

Fonte: sscnapoli.it