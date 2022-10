Stefano Antonelli, Intermediario di Mercato: “Mykolenko? Mai proposto a nessuno, ma gli azzurri lo conoscono bene

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Stefano Antonelli, intermediario di mercato: “Per quello che percepisco, il Napoli ha un progetto tecnico ben delineato e definito. Un progetto tecnico virtuoso. Che risponderà alle esigenze di Gattuso. Vedremo dove andrà Allan. Dove andrà Milik. Koulibaly se e dove andrà. Sono tre nomi che possono generare un mercato di altissimo livello. Mykolenko proposto al Napoli? Non lo sto proponendo da nessuna parte. Non va proposto. E’ un giocatore che si presenta da solo. E che è già uno dei migliori in Europa, nel suo ruolo. Gioca in un grandissimo club come la Dynamo Kiev. E tutte le grandi società lo conoscono bene. Non ho mai parlato di lui con il Napoli. Ma il Napoli conosce benissimo Vitaliy. Movimenti del Napoli in difesa? Se Koulibaly non parte, parliamo del nulla. Potrebbero confermare la difesa in blocco. Con Luperto che resta un calciatore importante. E che può rivelarsi prezioso nelle rotazioni. Anche se a Napoli, magari, hanno un’idea diversa su Sebastiano. Marcos Senesi ed il Napoli? L’attualità dice un’altra storia. Ho letto tante eresie in questi giorni. Marcos è uno di quei calciatori sempre visionati dai grandi club. Ed è normale che il Napoli, come tante altre società, lo apprezzi e lo segua “.

Fonte: Radio Punto Nuovo