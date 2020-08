Si riparte – Dopo dieci anni la leadership ha il viso di Insigne

Anche gli scugnizzi crescono. Ed arrivano a dieci. Per Lorenzo Insigne sono trascorsi ormai dieci anni. Ed è arrivato il momento di essere sempre più carismatico, sempre più importante, sempre più leader. 349 partite, 90 gol e la voglia di scrivere la storia. E’ diventato imprescindibile per Gattuso, quindi, il Napoli riparte da lì, da lui. Due coppe Italia, una Supercoppa, ed un secondo posto, quello del 2018 che ancora fa male, quando il sogno fu vicino, troppo, per sfumare così. Poi, c’è il record di Mertens, tanti gol, ma chi da anni va in doppia cifra può comunque provarci. Il suo contratto scadrà il 2022, ci sarà tempo per parlarne. Ora è il momento di ripartire, ripartire da Insigne, ormai leader. Ci ha messo la faccia quest’anno, il capitano. Ha parlato dei problemi relativi alla stagione, li ha detti superasti, ha sorriso. Sorride. Come ieri al San Paolo. Si ricomincia, il Napoli lo fa da Insigne.

Fonte: CdS