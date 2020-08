Roma: Sono molti gli esuberi da sistemare per i giallorossi

AL LAVORO

Certo non sarà un mese semplice per lui, che dovrà riuscire a racimolare denaro il più rapidamente possibile per poi completare la squadra: da Juan Jesus a Perotti, da Fazio a Olsen, da Karsdorp a Kluivert, da Pau Lopez a Ünder, da Florenzi a Schick, da Santon a Cristante, ogni proposta è buona per sistemare i conti. L’ideale sarebbe liberare anche Pastore, che si è appena operato all’anca, ma è impensabile che arrivino proposte in questa finestra trasferimenti: nel suo caso, le parti valuteranno una risoluzione consensuale se i tempi di recupero si riveleranno troppo lunghi. Fonte: CdS