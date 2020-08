Prof. Mirone: “Nessun contagiato nel Napoli, ma non bisogna abbassare la guardia”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Mirone, responsabile della consulta medica della SSC Napoli: “Siamo contenti, tutti i tamponi effettuati ai calciatori sono risultati negativi. Ho sentito Canonico stamattina, con i nuovi test abbiamo risposte in tempi brevissimi. E’ andato tutto per il meglio, siamo felici. Il ritiro di Castel di Sangro? I controlli verranno effettuati settimanalmente, non cambia granché. Il protocollo va rispettato, senza abbassare la guardia. Il rapporto con i tifosi verrà curato dalla società, dal sindaco e dalla questura. Le direttive si preannunciano rigide e sono sereno, non prevedo sorprese in particolare. I nostri giovani della Federico II seguiranno il Napoli, ormai fanno parte della famiglia azzurra. C’è grande entusiasmo, anche per i nuovi acquisti. Per me, l’unica incognita resta il lasso temporale che abbiamo dinanzi: il 19 settembre è ancora lontano, e con tutti i contagi di rientro che stanno avendo i calciatori, e secondo me potrebbe slittare di qualche settimana l’inizio del campionato. La seconda ondata sarà diversa dalla prima: ci saranno tanti piccoli focolai sparsi sul territorio nazionale, quindi va rivista l’intera strategia. Il tampone a De Laurentiis? Serve una troupe di lavoro per tenerlo fermo (ride ndr). E’ una persona di grande intelligenza, con cui si può parlare di tutto, veramente amabile. C’è stima reciproca”.