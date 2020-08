Osimhen pronto per la nuova esperienza in azzurro

TUTTO PRONTO

Osimhen ha iniziato a fare conoscenza dei primi compagni. Il primo a salutarlo è stato Lorenzo Insigne. Ironia della sorte, è arrivato proprio qualche secondo prima del nigeriano allo stadio San Paolo. Neppure facesse da apripista al calciatore più pagato della storia del club azzurro. L’attaccante è arrivato in Italia attorno alle 13,30, a Fiumicino, e lì ha trovato ad attenderlo uno degli autisti del Napoli, che lo ha accompagnato al primo tampone italiano.

Tamponi per tutti, anche qui. Il personale del Sport Village a Contrada Piana Santa Liberata è stato sottoposto a nuovi controlli sanitari. La struttura sorge a non più di chilometro dal centro sportivo realizzato a metà degli anni 90 dalla famiglia del presidente della Figc, Gabriele Gravina: i calciatori non faranno mai né a piedi e neppure in bici il breve percorso, per rispettare il rigido protocollo medico (a Dimaro, spesso si vedevano sfrecciare in bicicletta alcuni azzurri, in particolare Ghoulam). Fonte: Il Mattino