Mazzoni: “Il vaccino dello Spallanzani? I tempi sono ancora lunghi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni Mazzoni, membro CTS, ecco le sue parole: “In Serie A ci sono casi in aumento? Bentornati nel mondo reale, mi verrebbe da dire, ma non è tutto racchiuso nei ritorni dalle vacanze. La Serie A, comunque, non è a rischio, nonostante tutta la situazione. Quello che è allontanato è il ritorno dei tifosi allo stadio. L’inizio delle scuole sarà un fattore determinante. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali regole adottare nel futuro prossimo. Il vaccino dello Spallanzani? I tempi sono ancora lunghi, ma lo vedo molto bene. Ci sono grandi aspettative, ma prima di marzo la vedo difficile. Nel calcio, adesso, non vedo una situazione capace di mutare al punto di rigettare lo sport in un nuovo lockdown. Restiamo in attesa dei mesi più freddi, ma se torneremo ad avere comportamenti più consoni, possiamo limitare e controllare la situazione”.