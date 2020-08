Marco Giordano: “Mino Raiola, “regista” dell’affare Milik-Bernardeschi”

In queste settimane il futuro di Bernardeschi era accostato al Napoli, per trovare il sostituto di Callejon, oltre a non essere più al centro del progetto Juventus. Mino Raiola, nuovo agente dell’ex Fiorentina starebbe facendo opera di convincimento per fargli accettare la destinazione azzurra. Sembrava arenata, ma ora si è riaperta e perciò non si esclude che alla fine lo scambio con Milik non è più utopia. Il polacco vuole solo Torino e se così dovesse essere si potrebbe fare anche lo scambio che sembrava saltato.

Fonte: Marco Giordano calciomercato.it