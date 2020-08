Da oggi è iniziato ufficialmente il ritiro del Napoli, a Castel di Sangro, terminerà il 4 Settembre. C’è grande curiosità, non solo per i nuovi arrivati, ma anche per la maglia che tanto ha fatto discutere. Ecco quanto detto su twitter da Giovanni Scotto. “Il #Napoli presenterà giovedì la nuova maglia. La scritta dello sponsor “Lete” sarà di colore rosso. Niente passaggio al bianco come chiesto dai tifosi”.

