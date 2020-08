GdS – Da gennaio a luglio De Laurentiis ha speso oltre 200 milioni!

Spesso, a Napoli, il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, viene accusato di braccino corto. Si sa, a volte, la passione per i propri colori “passa” sopra anche ai dati oggettivi. La Gazzetta dello Sport, oggi, fa una specie di bilancio delle spese della società azzurra. Tra gennaio e luglio, il presidente ha definito gli acquisti di 6 giocatori (Demme, Lobotka, Politano, Petagna, Rrahmani e Osimhen), spendendo poco meno di 200 milioni di euro, condividendo gli investimenti con l’allenatore e Cristiano Giuntoli. Il tecnico Gattuso si è raccomandato per Gabriel (che in realtà è praticamente dell’Arsenal), ma se non si cederanno almeno un paio dei giocatori in lista di partenza, ovvero, Koulibaly, Allan, Milik e Ghoulam, sarà difficile pensare ad altri acquisti.