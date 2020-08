Il Napoli questo pomeriggio ha svolto la seduta di allenamento allo stadio “T. Patini” di Castel di Sangro, per la preparazione in vista della prossima stagione. In gol e in evidenza il capitano Lorenzo Insigne e il neo acquisto Osimhen. Ovazione per Dries Mertens in campo e sugli spalti il presidente De Laurentiis. Ecco le foto della seduta pomeridiana pubblicata dal twitter del club azzurro.

Fonte: twitter ssc Napoli