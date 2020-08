Fascia sinistra – Primi contatti con Nicolas Tagliafico

Sì, d’accordo il difensore centrale, ma è obbligatorio, per il Napoli, intervenire sulla fascia sinistra. Oltre ai sondaggi per Reguilon del Real Madrid, gli azzurri continuano a guardarsi intorno e, secondo l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Giuntoli avrebbe avviato i primi contatti con Tagliafico, terzino dell’Arsenal, attualmente all’ Ajax. Ovviamente, con il club di Premier, la trattativa verrebbe imbastita solo dopo “qualche” operazione in uscita. In casa Napoli dovrebbe lasciare l’azzurro Faouzi Ghoulam, da questo l’esigenza di poter riempire una casella che potrebbe rivelarsi vacante. Tagliafico, quindi, risulta monitorato. Gli azzurri hanno avviato anche i primi contatti con l’argentino dell’Ajax che piace tanto anche in Premier League, soprattutto al Leicester. Si attendono sviluppi nella prossima settimana.