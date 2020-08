Castellacci: “Il campionato non credo sia a rischio, sarei ottimista”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Enrico Castellacci, presidente de L.A.M.I.C.A., ecco le sue parole: “Non dobbiamo avere troppe preoccupazioni, ma occhio. I calciatori sono stati in giro, durante le vacanze, ci può stare qualche contagio. Adesso per fortuna cominciano i ritiri, quindi i ragazzi saranno blindati e avranno tutto il tempo di riprendersi in vista del campionato. Si tornerà un po’ tutti nella bolla e il protocollo vigente è quello ormai solito, quindi, non bisogna creare troppi allarmismi. Il campionato, ad oggi, non credo sia a rischio, sarei moderatamente ottimista. I club stanno mantenendo una soglia dell’attenzione altissima. Bisognerà rivedere, forse, i protocolli. Sarà il punto nodale. Noi avevamo proposto una revisione, portare avanti questo modus operandi per tutto il campionato sarebbe devastante. Dal punto di vista fisico ed economico. C’è bisogno che tutte le commissioni valutino diversi tipi di protocollo, in base alla virulenza effettiva del virus. Occorre elasticità”.