Castel di Sangro: Quartier generale azzurro fino al 4 settembre

A mezzogiorno in punto è atteso l’arrivo del Napoli in quello che sarà da qui al 4 settembre il quartier generale del club azzurro. La squadra viaggerà a bordo di due bus, come si faceva una volta per raggiungere i ritiri estivi nelle località vicino casa. A bordo c’è solo chi è risultato negativo al tampone, i cui esiti sono stati comunicati in mattinata, poco prima della partenza: se, malauguratamente, dovesse risultare un positivo al tampone molecolare Sars Cov2, verrà messo in quarantena per 14 giorni. Così come previsto dal protocollo. Così come sta già facendo Petagna. Il prossimo tampone verrà fatto qui, a Castel di Sangro, giovedì. Aurelio De Laurentiis arriverà in serata, poi domani sarà presente alla conferenza che apre ufficialmente il precampionato degli azzurri. Fonte: Il Mattino