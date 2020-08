Casa Napoli – Azzurri in uscita e il greco Sokratis si avvicina

Era evidente già da un po’ che il famoso ciclo fosse finito. Di conseguenza si vivrà un’estate anomala, lunga e movimentata da nomi e trattative per il Napoli. Si parla anche di “rivoluzione”. Certo, i cambiamenti ci saranno. Come gli arrivi e le partenze. Dopo gli acquisti di Osimhen e Rrahmani, stando a quanto si legge su La Repubblica, il prossimo a vestire l’azzurro dovrebbe essere Sokratis, centrale greco dell’Arsenal. Ma per lui, come per altri eventuali innesti, dipenderà dalle cessioni. In lista di “sbarco” Koulibaly, Allan, Milik, Llorente, Ghoulam, Malcuit, Younes… Il mercato aprirà ufficialmente il 2 settembre, ma la società azzurra si sta già muovendo molto bene.