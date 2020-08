Callejon, il ritorno a casa avviene con il sottomarino giallo!

Il grande essente a Castel di Sangro, dopo tanti anni a seguito della comitiva azzurra, sarà lui, José Maria Callejon. Per Calletì, sempre più vicino il ritorno in Liga. Secondo quanto riporta Sky Sport, lo spagnolo è in trattativa con il Villarreal. La squadra del sottomarino giallo ha intenzione di piazzare un gran colpo a parametro zero. La trattativa sembra procedere spedita. Mancano ancora le firme sui contratti, ma il club spagnolo è fiducioso sulla buona riuscita della trattativa e auspica una fumata bianca nel breve periodo.