Betty Bavagnoli (all. A.s. Roma): “Il Sassuolo ha meritato il pareggio. C’è mancato il coraggio”

L’A.s. Roma non va oltre l’1-1 contro il Sassuolo, in trasferta. Le giallorosse sbloccano la gara con la brasiliana Paloma Lazaro, pari nella ripresa delle neroverdi con Valeria Pirone. A fine gare le parole di mister Betty Bavagnoli.

Cosa è mancato stasera? “La gara non è stata facile, il Sassuolo non è una squadra semplice da affrontare, è organizzata e determinata. Dopo il buon primo tempo ero fiduciosa, avevamo preso le misure sulle loro palle lunghe. Nella ripresa hanno meritato il pareggio. Se vogliamo crescere dobbiamo dimostrare molto di più, non dobbiamo accontentarci di quanto fatto nel primo tempo e poi farci schiacciare nella ripresa. Analizzeremo meglio la partita nei prossimi giorni”.

È stato un problema di testa? “Nella ripresa abbiamo sbagliato tanto. Penso che ci sia stato un po’ di timore nel rientrare in campo, ci è mancato il coraggio che abbiamo avuto nel primo tempo. La mentalità è l’aspetto più importante in questo momento. Spesso prepariamo bene le partite, le interpretiamo bene ma poi ci perdiamo e su questo dobbiamo lavorare molto”.

Ci sono note positive da cui ripartire? “Di note positive ce ne sono, vanno fatti i complimenti al Sassuolo ma ci sono cose positive, abbiamo di nuovo tutta la squadra a disposizione e abbiamo nuovi innesti e da questo punto di vista sono fiduciosa per il futuro”.

Fonte: asroma.com