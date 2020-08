Benevento: Ripresa degli allenamenti ma annullate tutte le amichevoli

I PERMESSI AUSTRIACI

Il Benevento ha ottenuto l’autorizzazione dalle autorità austriache per la ripresa delle sedute mediante l’applicazione di specifiche misure anti-Covid. La squadra si allenerà a gruppi e con dovuto distanziamento. Cancellate chiaramente tutte le amichevoli, per le quali si vedrà più avanti il da farsi. A cominciare da quella prevista domani con i dilettanti dell’Imst, squadra che milita nella Regionalliga austriaca.

Saltata anche quella con lo Schalke 04 prevista per il 28 agosto. Non sono in ritiro con la squadra né il presidente Oreste Vigorito, né il direttore sportivo Pasquale Foggia. Il primo è rimasto a a casa a Napoli, il secondo è bloccato a Milano dove faceva base da giorni per vari incontri di mercato. Nessuno dei due adesso potrà raggiungere Seefeld ed entrambi saranno costretti a comunicare con Inzaghi e con il resto del gruppo solo attraverso telefonate e video-chiamate. Fonte: Il Mattino