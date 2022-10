A. De Laurentiis: “Osimhen? Tifosi supportatelo per farlo crescere nel Napoli. A Marsilio chiederò una cosa specifica”

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso del programma “Radio Gol”, da Castel di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. “Complimenti al Comune di Castel di Sangro e alla regione Abruzzo per come hanno organizzato questo ritiro. Strutture ottime. Campo di calcio perfetto. Osimhen? Non dimentichiamo che il ragazzo è stato fermo per 7 mesi, quindi deve crescere. Ai tifosi chiedo di supportarlo per farlo crescere in maglia azzurra. Gattuso non farà sconti e fa faticare già la sua squadra. Sulla prossima stagione non sono stuzzicato, ma avvilito, nel senso che si pensa solo a fare il bene di Ceferin. Il presidente dell’Uefa non può finanziare il nostro movimento, altrimenti i tifosi lo sfanculizzano, questo non è calcio, distruggi le squadre, me ne frego degli Europei. Pirlo e Gattuso? Sarà un bel duello, così come l’Inter e la Roma con la nuova proprietà. Ma il problema è che a queste condizioni non si può partire, altrimenti rischia il professor Mariani di lavorare e anche tanto. Per me il campionato è da rimodulare, altrimenti le così dette squadre “femmina” possono non far bene contro una piccola, per mancanza di stimoli. Così come toglierei il fatto dei prestiti. Sui miei 18 anni nel Napoli non posso più smarronare, io dovrei iniziare a far pubblicare sui vari giornali i contratti, senza parlare di prezzo, in Germania se ne parla a livello lordo. Qui a Castel di Sangro è visto un comportamento responsabile, disciplinata, più di Dimaro-Folgarida, funziona tutto alla perfezione, vediamo che succede nel Triangolare del 28. Chiedo al Presidente della Regione Marsilio di aumentare i posti allo stadio, non solo mille, ma anche più”.

La Redazione