WOMEN’S CHAMPIONS – Lyon e Psg in semifinale

Prosegue, anche se a porte chiuse la Women’s Champions e ieri le partite hanno regalato davvero gol ed emozioni. Le campionesse in carica del Lyon battono per 2-1 il Bayern Monaco: gol decisivi di Parris e Majri, mentre per le tedesche il gol della bandiera di Simon. Il Psg invece sconfigge l’Arsenal per 2-1 grazie alle reti di: Katoto e Bruun, mentre per le londinese non basta la rete di Mead. Ecco le semifinali:

Martedì 25 Agosto – Wolfsburg-Barcellona ore 20,00

Mercoledì 26 Agosto – Psg-Lyon ore 20,00

Fonte: tuttocalciofemminile.com