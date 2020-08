Il Napoli sta arrivando alla spicciolata al San Paolo, per effettuare i test dei tamponi. Domani si sapranno i risultati e poi partire per Castel di Sangro per prepararsi per il ritiro dal 24 Agosto al 4 Settembre. Acclamati dai tifosi il capitano Insigne e il neo acquisto Osimhen.

Fonte: napolimagazine.com