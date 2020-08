Venerato: “Milik-Juve? I bianconeri non hanno una lira, devono prima vendere”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione legata a Milik: “Trittico di mercato tra Napoli, Juventus e Roma? Si sono fatti tanti nomi, la realtà è che la Juventus in questo momento non c’ha una lira aveva ed ha bisogna di cedere per comprare. In attacco deve prendere un giocatore a prezzo di costo, uno tra Milik e Dzeko dunque. Il primo che si accorderà con la Juventus va in bianconero alla corte di Andrea Pirlo”.

“Non c’è accordo col Napoli e con la Roma, giovedì a Milano c’è stata una cena tra Paratici e l’agente di Dzeko e qualcosa sicuramente è successo. Deciderà il bosniaco dove andare, ma lui a Roma si trova benissimo, è una situazione simile a quella di Mertens: non è detto che Dzeko accetti di partire, nonostante il costo economico per la Roma sia molto alto in termini di ingaggio. Se ad oggi parli con Milik, ti risponde che aspetta la Juventus in base ad un accordo già trovato. Il Napoli vuole chiudere a metà settembre”.