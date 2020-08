Sinisa Mihajlivic, tecnico del Bologna è risultato positivo al tampone e dunque verrà messo in isolamente come da protocollo, ecco il comunicato del club emiliano: “Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale.