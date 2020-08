Serie B: Picco di ascolti per la finale tra Spezia e Frosinone!

La diretta tv Dazn e Rai 2 della doppia finale dei Playoff per la promozione in Serie A fra Spezia e Frosinone ha portato ascolti record per il campionato cadetto. La seconda rete ammiraglia della tv di Stato ha registrato, infatti, una media di telespettatori pari a 1,3 milioni, con uno share del 7,8%, raggiungendo punte del 9,3% nel secondo tempo, quando il totale dei contatti ha sfiorato il milione e mezzo. Considerando le trasmissioni in chiaro, si tratta del miglior risultato finora ottenuto dal campionato cadetto appena concluso con la sfida dello stadio Picco che ha determinato la terza promozione, quella dei liguri guidati da Vincenzo Italiano. (ANSA).