“Fort Rino”: Gattuso e il suo staff non tralasciano nessun dettaglio

FORT RINO

Per dodici giorni sarà un vero e proprio fortino da difendere e in cui costruire per la nuova stagione che si avvicina quello dello Sport Village. Rino Gattuso e il suo staff hanno già organizzato le sale-ufficio in cui portare avanti il lavoro, la stanza per le riunioni e le sedute video con la squadra da 150 posti e poi i locali a disposizione del dottor Canonico e dello staff medico al seguito. Nulla sarà lasciato al caso, dall’alimentazione – è già arrivato ieri in hotel il cuoco di fiducia del club che supervisionerà i pasti degli azzurri – all’allenamento quotidiano: oltre alla palestra allestita all’interno dello Stadio Patini, da utilizzare durante le sedute. Gli azzurri potranno allenarsi in proprio anche in hotel. Sfruttando una sala attrezzi da 200 metri quadri interamente dedicata alla squadra. Fonte: Il Mattino