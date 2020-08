Pistocchi: “Il Napoli può comprare dei giovani, ma deve scordarsi lo scudetto”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito delle possibili scelte di mercato del club azzurro: “Cosa penso del Napoli in vista della prossima stagione? E’ tutto molto complicato. La rosa di Gennaro Gattuso cambierà tanto? Ne abbiamo parlato già altre volte: il Napoli va rinforzato, ma dove? E come? Queste sono le domande. Sento parlare di cessioni importanti, ma non ci sono tanti giocatori più bravi ed affidabili di Kalidou Koulibaly ed Allan. Non è facilissimo rinforzare questa squadra, se si cedono davvero dei pezzi forti. Con 140 milioni in tasca, se vendi anche Arek Milik, cosa fai? Puoi prendere dei giovani, è vero, ma in quel caso non puoi pensare di essere competitivo per lo scudetto, quantomeno non per l’immediato. In giro per il mondo e l’Europa ci sono tanti ragazzi interessanti: qualcuno del 2000 o del 2002; io li prenderei, ma scordiamoci di poter vincere qualcosa a breve termine con questa strategia, e parlo di scudetti o coppe“.