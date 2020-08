Paris Saint Germain-Bayern Monaco: 0-0, primo tempo denso di episodi

Primo tempo 0-0. 13′ doppio scambio Bernat Mbappé. Conclusione pericolosa in area di quest’ultimo. Murata da Goretzka. 17′ pericolosa ripartenza del Psg. Neymar defilato in area cerca il diagonale ad incrociare sul secondo palo. Miracolo di Neuer. Bravo e fortunato a parare di piede e braccio contemporaneamente. E sulla ribattuta dello stesso Neymar, a parare di piede. 21′ dopo insistita azione corale palleggiata, Lewandowski lascia partire un insidioso rasoterra. Deviato sul palo da Keylor Navas. 23′ ripartenza di Neymar. La palla arriva a Di Maria. Che, dentro l’area, alza di poco la conclusione sopra la traversa. 31′ cross dalla destra di Müller. Colpo di testa di Lewandowski. Keylor Navas respinge. 45′ pressione alta del Psg in area tedesca. Mbappé si ritrova palla e passa a Herrera. Che finta la conclusione e serve di nuovo Mbappè. Il rigore in movimento risulta però debole e centrale. 46′ Gnabry conclude rasoterra, decentrato ma vicinissimo alla porta. Para a terra Keylor Navas. Primo tempo denso di episodi.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick