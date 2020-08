Paradiso Bayern Monaco, PSG ko 1-0: vince la Champions League!

Il Bayern Monaco vince la Champions League 2019-2020! All’Estadio Da Luz di Lisbona i tedeschi battono 1-0 il Paris Saint Germain nella finale e vanno sul tetto d’Europa. Decide il match il colpo di testa di Coman (ex PSG) al 60′ min, che regala la vittoria e la coppa più prestigiosa ai bavaresi. Questa è la 6a Champions League vinta per il Bayern, che completa la sua strepitosa stagione, completando il “triplete”, ma soprattutto un cammino trionfante in coppa da imbattutto con 11 vittorie in tutte e 11 le partite