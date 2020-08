Napoli: Per il ritiro di Castel di Sangro ci saranno ben 34 giocatori

Un Napoli che riesca a capitalizzare meglio la quantità di gioco e che mantenga l‘equilibrio difensivo. Questo ha in mente Gattuso e già dal primo allenamento di domani pomeriggio nel ritiro di Castel di Sangro comincerà a battere su questi concetti. Parte la nuova avventura azzurra con il raduno inedito di oggi pomeriggio al San Paolo. Allo stadio verranno effettuati i tamponi e i test sierologici a tutti gli elementi del gruppo squadra, poi tutti faranno rientro a casa. E domani mattina la partenza per il via alla preparazione in Abruzzo. Il gruppo sarà formato da 34 calciatori, ne faranno parte anche Contini, Tutino, Ciciretti, Machach e Gaetano che tornano dai prestiti (quest’ultimo tornerà alla Cremonese), più qualche giovane della Primavera tra i quali il portiere Idasiak. Gruppo folto perché tra una settimana andranno via i tanti nazionali del Napoli e Ringhio così potrà proseguire gli allenamenti con un numero adeguato di calciatori. Fonte: Il Mattino