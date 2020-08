Castel di Sangro: Sarà un ritiro blindato per gli azzurri

TUTTO AZZURRO

Il nuovo protocollo anti-covid prevede camere singole. Quindi ogni membro della delegazione napoletana avrà a disposizione la sua sistemazione in solitaria, dai calciatori allo staff, fino ai magazzinieri del club. Tutta la struttura sarà chiusa al pubblico per i giorni di ritiro previsti e utilizzata per intero dal Napoli che occuperà tutte le sue 83 camere a disposizione. Non solo lavoro fisico, però, per la squadra perché per Mertens e compagni sarà a disposizione anche un vasto centro benessere in cui poter scaricare la fatica accumulata nei giorni di questa preparazione. La struttura si trova alle porte di Castel di Sangro e ad appena un chilometro dalla cittadella sportiva che ospiterà il Napoli nel prossimi giorni. Gli azzurri raggiungeranno i tre campi di allenamento con navette messe a disposizione dall’hotel per Gattuso e i suoi. Fonte: Il Mattino