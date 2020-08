Donnarumma e Romagnoli negativi al tampone: Sospiro di sollievo per il Milan

Un bel sospiro di sollievo. Dopo Nicolò Zaniolo, arrivano buone notizie anche per i milanisti Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Che, di rientro dalle vacanze in Sardegna, si sono sottoposti al tampone per il Covid-19 e sono risultati negativi. I calciatori rossoneri torneranno ad essere esaminati nella giornata di domani. Quando si ritroveranno con i compagni a Milanello per l’inizio della preparazione in vista della prossima stagione.

Passata dunque la preoccupazione. Dopo la positività riscontrata dal neo-attaccante del Napoli Andrea Petagna, che aveva trascorso a sua volta le vacanze in Costa Smeralda. E aveva posato al fianco di Donnarumma e Romagnoli in un locale, in una foto poi pubblicata su Instagram.

MASSIMA PRUDENZA – Sembra dunque tornare il sereno tra i calciatori e tra chi è chiamato a vigilare sulla situazione generale in vista della ripresa del campionato fissata per il prossimo 19 settembre. Nonostante il nuovo caso rilevato ieri nel gruppo del neopromosso Benevento e uno nella Spal retrocessa in Serie B, dai medici dei club e quelli federali arrivano inviti a tenere la guardia altissima. E un profilo improntato alla massima prudenza in caso di scoperte di nuove positività.

Ma lo stesso professore Nanni – responsabile dello staff medico del Bologna e rappresentante dei medici dei club di A nella commissione della FIGC – ha rilevato l’enorme difficoltà nel far slittare ulteriormente la partenza del prossimo campionato per questioni di calendario. Fonte: calciomercato.com