Per la prossima stagione difficilmente vedremo l’alternanza in porta tra Meret e Ospina .Con l’approdo di Gattuso sono cambiate le gerarchie .Il titolare è diventato Ospina ,che sembra trasmettere maggiori certezze.Cosi come riportato dal Corriere dello Sport il tecnico dovrà fare le sue valutazioni e scegliere il portiere titolare per la stagione seguente.