Il Napoli per ora è questo, forse, con uno dei due scugnizzi spostato a destra per far posto a Osimhen. Ma la stagione sarà lunga e intensa e potrà esserci turnover e anche il 4-2-3-1. Ai lati della punta nigeriana ci sono al momento Insigne e Mertens, con Politano e Lozano pronti all’occorrenza. In attesa del mercato. Il resto ò la stessa formazione con l’aggiunta in difesa dell’ex Hellas Verona Rrahamani.

Antonio Giordano Corriere dello Sport