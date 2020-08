La difesa azzurra rischia di essere rifondata

LE NOVITÀ IN DIFESA

Manolas è la certezza per la prossima stagione. Rrahmani, acquistato a gennaio scorso, è il volto nuovo proveniente dal Verona che avrà la grande chance con il Napoli dopo l’ottima stagione vissuta in maglia gialloblù. Koulibaly è in uscita destinazione Manchester City. Ma ci sarà da mettere a posto la trattativa (la valutazione del Napoli è 80 milioni). Può andar via anche Maksimovic (nel mirino di Everton e Roma) che non ha rinnovato il contratto in scadenza 2021.

Due cessioni che aprirebbero la strada a un acquisto (piace Papastathoupoulos dell’Arsenal, in lista Koch del Friburgo, Mustafi dei Gunners, Matvienko dello Shakhtar, Senesi del Feyenoord, Todibo del Barcellona), se partisse anche Luperto arriverebbero due nuovi difensori centrali.

Quasi tutto fatto invece per i terzini, in attesa della cessione di Ghoulam, seguito dal Wolverhampton, (in momento il pole per la sua sostituzione c’è il polacco Karbownik del Legia Varsavia) e del rinnovo di Hysaj che non è ancora arrivato: Ringhio ripartirà da Di Lorenzo (che può giocare anche da centrale) e Mario Rui, le due certezze della scorsa stagione (tutti e due hanno prolungati fino al 2025). E in porta si riparte con Ospina e Meret. Fonte: Il Mattino