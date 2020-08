Del Genio: “Karbownik può essere una buona idea”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Michał Karbownik accostato di nuovo al Napoli? Resta prima da capire se rimarrà Elseid Hysaj, che delle volte a sinistra ci va. L’albanese, se rinnova, può alternarsi come vice di Giovanni Di Lorenzo e di Mario Rui. Non so cosa farà Kevin Malcuit: tante volte infortunato, da capire quanti estimatori di vecchia data abbia ancora il francese. In generale, è difficile comprendere come si comporrà l’organico del Napoli. Karbownik non lo conosco, è un giovanissimo, può essere una buona idea. Se è un fenomeno, farà subito benissimo, ma ha 19 anni e potrebbe aver bisogno di tempo per crescere. Anche Hysaj a sinistra è una soluzione valida, però nello sviluppo dell’azione, per impostare partendo dal basso e per uscire palla al piede, un sinistro naturale è fondamentale. Non spremerei troppo Mario Rui, per questo prenderei un mancino puro“.