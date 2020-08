Champions League – Finale PSG-Bayern: Formazioni Ufficiali

Ecco le scelte dei tecnici per l’atto finale della Champions League. Tuchel si affida al tridente Neymar-Mbappé-Di Maria con Icardi in panchina. Mentre Flick non rinuncia a Lewandowski unica punta con Coman, Muller e Gnabry a supporto mentre l’altro ex Inter Perisic partirà dalla panchina.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. Allenatore: Tuchel.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. Allenatore: Flick.