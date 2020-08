CdS Campania in prima pagina – E’ l’ora di Osimhen al San Paolo

Oggi alle ore 16,00, allo stadio San Paolo, la squadra di Gattuso si radunerà per effettuare i test dei tamponi e per la prima volta calcherà il campo il neo acquisto Victor Osimhen. La punta nigeriana è molto atteso, perchè è quel calciatore che il mister voleva nella sua rosa. E’ un mix di forza fisica, tecnica e velocità, insomma perfetto per il gioco degli azzurri. L’ex del Lille ha più volte detto ai media che non vede l’ora di dimostrare quanto vale e riportare i partenopei in Champions League. I tifosi e tutta la città lo aspettano a braccia aperte e anche a Castel di Sangro non vedono l’ora.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport