Castel di Sangro: Lo Sport Village Hotel & Spa pronto ad accogliere gli azzurri

Tutto pronto allo Sport Village Hotel & Spa. La struttura dl ultima generazione che ospiterà Gennaro Gattuso e il Napoli in questo ritiro dl Castel di Sangro che sta per cominciare. L’hotel. un vero e proprio gioiello del territorio e punto dl riferimento per i turisti di tutta la zona abruzzese, è pronto a mettere a disposizione degli azzurri ogni comfort e a spalancare le sue porte domani alle 12, l’orario previsto per l’arrivo di Insigne e compagni. La squadra si ritroverà proprio questo pomeriggio allo stadio San Paolo per la prima volta dopo la sconfitta del 8 agosto in Champions League contro il Barcellona. Per quello che sarà il primo passo ufficiale verso la ripresa: primo e nuovo ciclo di tamponi e test sierologici. Fonte: Il Mattino