Il Benevento deve restare in isolamento fiduciario per 10 giorni

PROSEGUE IL RITIRO

La prima certezza, e questa è una buona notizia (anche perché alcune voci, poi rivelatesi infondate, in un primo momento indicavano come a rischio la prosecuzione del romitaggio), è che il Benevento rimarrà in Austria fino a domenica 30 agosto. Così come inizialmente stabilito. Si va avanti in tutta tranquillità, d’altro canto sono stati messi in atto tutti i protocolli del caso. E non c’è alcun motivo per interrompere la preparazione. Anzi, sono stati persi due giorni per un totale di quattro sedute che, conoscendo lo stacanovismo di Inzaghi, verranno recuperate non appena sarà possibile. Ieri a Seefeld ha piovuto per quasi tutto il pomeriggio.

Il Benevento si era risvegliato col sole e qualche nuvola, pronto a sottoporsi ai tamponi di rito per accertare eventuali altre positività. Ovviamente sono stati testati non solo i calciatori che erano stati a contatto con il compagno di squadra, bensì tutti i membri dello staff tecnico, il team manager, quelli dello staff medico, i fisioterapisti, i magazzinieri, i collaboratori, l’autista, il fotografo e il cameraman presenti ritiro e ovviamente anche tutti i dipendenti dell’hotel «Hocheder» che ospita i giallorossi. Ovviamente sul terreno di gioco di MosernStrasse, dopo venerdì, non si è visto nessuno neppure ieri.

L’unico a fare capolino è stato il giardiniere sul trattorino rasaerba intorno alle 10. La squadra deve restare in isolamento fiduciario per 10 giorni secondo le disposizioni delle autorità austriache e allora tanto vale continuare la preparazione. Oggi si ricomincia con gli allenamenti. Si torna a lavorare sodo e a sgobbare per continuare ad alimentare quel fantastico sogno di una serie A non da comparsa, ma da protagonisti. Fonte: Il Mattino