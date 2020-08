Miralem Pjanic è risultato positivo alla PCR sabato 22 agosto dopo essersi sentito un po’ male. Il giocatore gode di buona salute ed è in isolamento domiciliare. Il giocatore quindi non si recherà a Barcellona per 15 giorni, quando dovrà presentarsi per il servizio con la squadra dell’FC Barcelona. Fonte: fcbarcelona.com