Alvino: “Politano rimane, il Napoli vuole due co-titolari in ogni ruolo”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a rpoposito delle strategie di mercato azzurre: “Matteo Politano andrà via? Giocatore del Napoli, la situazione è e resta tranquillissima: rimane. Il Napoli vuole prendere diversi esterni offensivi e sta ‘giocando’ su più nomi? Si, gioca ad esempio su quello di Jeremie Boga del Sassuolo. Aggiornamenti dell’ultim’ora? Sull’ivoriano non ce ne sono. Il Napoli è orientato ad avere due co-titolari in ogni ruolo: due calciatori di caratteristiche non identiche, ma molto simili, per ogni ruolo. Nel completare la rosa, vedremo se centrerà questo obiettivo. A me Boga piace molto: che giocatore! Sarebbe la ciliegina sulla torta? Vedo in lui enormi margini di miglioramento. Può giocare sia a destra sia a sinistra? Sì, è vero”.