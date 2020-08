A. Pedullà: “Domani conference-call per Matcienko. Il Napoli vuole il jolly per Gattuso”

Il Napoli, dopo aver ormai perso Gabriel del Lille, destinazione Arsenal, non demorde per la difesa, anzi vuole raddoppiare. Secondo il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, domani è prevista un conference-call per il calciatore dello Shakhtar Donesk Mykola Matvienko che può fare anche il terzino sinistro. Il club ucraino ha aperto alla cessione, chiede 15 milioni, occhio al Leeds di Bielsa. La società partenopea però non mollerà la presa e nel frattempo segue sempre Sokratis Papastapoulos. Il Napoli non lascia ma anzi raddoppia.

Fonte: alfredopedullà.com