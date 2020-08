Sky, Ugolini: “Molti calciatori hanno finito il ciclo. Il Napoli dovrà cedere per poi acquistare”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini, intervenuto nel corso della trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli parla del mercato in entrataed uscita del Napoli: “Prima di acquistare, il Napoli deve cedere. Stiamo parlando di calciatori importanti in uscita, giocatori che potrebbe portare plusvalenze importanti. Per molti di loro è evidente che il ciclo sia finito, adesso bisogna trovare la soluzione più congeniale per ognuno di loro. Ci sono da sciogliere soprattutto i nodi Koulibaly e Maksimovic, Giuntoli sta lavorando per risolvere le questioni aperte”.