SERIE A FEMMINILE – Successo esterno della Juventus, la Fiorentina cala il poker

E’ iniziata ufficialmente la serie A femminile, caccia alla Juventus di Rita Guarino, tre volte campione d’Italia e le bianconere non si smentiscono. Successo a Verona per 0-2, rete nella ripresa di Girelli e Caruso. Sconfitta di misura del Napoli femminile per 1-0 contro il Pink Sport Bari. La Fiorentina invece cala il poker in casa contro l’Inter. Per la squadra di Cincotta in gol: Sabatino con una doppietta, nel secondo tempo Mascarello e Bonetti.

Pink Sport Bari-Napoli femminile 1-0

Hellas Verona Women-Juventus Women 0-2

Fiorentina-Inter 4-0

A cura di Alessandro Sacco