Ralf Rangnick su Ibrahimovic: “Non è nel mio stile insistere su giocatori di 38 anni”. Il manager tedesco dice la sua, dopo la conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Sulla possibile permanenza di Zlatan Ibrahimovic: “Se avrei tagliato Ibra? La domanda da fare è un’altra. Perché il Milan si era rivolto a me? Cosa mi volevano far fare? Se lo ha fatto è perché, magari, cercava una svolta. Non è nel mio stile insistere su giocatori di 38 anni. Preferisco creare valore. Sviluppare talento”. Chissà se qualcuno ha spiegato a Ralf Rangnick che Zlatan Ibrahimovic non è mica un 38enne qualsiasi…

Fonte: La Gazzetta dello Sport